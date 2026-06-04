Casa Bonavita, un rifugio intimo a Malta

Un luogo discosto e molto amato. È questa Casa Bonavita, nata dalla visione di Christopher e Suzanne Sharp, fondatori di The Rug Company, che con questo progetto debuttano nel mondo dell’hotellerie ad Attard, storico villaggio nel cuore di Malta.
Ispirata alle radici maltesi di Suzanne e all’approccio al design che contraddistingue la coppia, Casa Bonavita nasce dall’idea di creare il rifugio che la coppia avrebbe sempre voluto trovare sull’isola: uno spazio intimo, ricco di carattere e capace di trasportare gli ospiti in un’atmosfera autentica e senza tempo.
Gli interni, curati da Suzanne Sharp Studio, restituiscono all’edificio il suo antico splendore, mantenendo intatta l’atmosfera accogliente e autentica di una dimora privata. Pareti affrescate, arredi d’antiquariato e tessuti pregiati conferiscono agli interni un senso di storia, profondità e continuità senza tempo. Le 17 camere e suite, ciascuna concepita con una propria identità, sono caratterizzate da un attento equilibrio tra luce naturale, palette cromatiche e proporzioni architettoniche. Molte si affacciano su terrazze private, giardini rigogliosi o sulla piscina, rafforzando il dialogo continuo tra interni ed esterni.
Al centro di Casa Bonavita si estende il giardino, un progetto di restauro e valorizzazione durato quindici anni, concepito da Christopher Sharp come omaggio ai grandi giardini del Mediterraneo. l ristorante, guidato dall’executive chef Dex Oseman del The River Café, celebra una cucina mediterranea incentrata sulla qualità degli ingredienti, mentre il Valletta Bar offre un’atmosfera intima insieme ai grandi cocktail d’autore.
A completamento dell’offerta wellness, che include due piscine, hammam, sauna, vasca di immersione fredda e palestra, Casa Bonavita svelerà nei prossimi mesi un ricco programma di trattamenti su misura, terapie e collaborazioni con partner selezionati. È imminente anche l’inaugurazione della Folly Suite, un rifugio separato dalla casa principale, immerso in una rigogliosa vegetazione, dotato di una terrazza panoramica e di una piscina privata.
Remo Vangelista