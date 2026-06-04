Aeroporti di Puglia, superati i 4 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi

Traffico in crescita negli aeroporti pugliesi. Nei primi cinque mesi del 2026 gli scali di Bari e Brindisi hanno superato i 4 milioni di passeggeri (4.416.966) segnando una crescita del 9,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Particolarmente significativo il dato riferito ai passeggeri di linea internazionale, che a Brindisi sono stati 306.844 (+23,2%) e a Bari 1.729.597 (+21,3%).

Nel mese di maggio i passeggeri in arrivo e partenza da Bari, Brindisi e Foggia sono stati 1.263.179, il 14,6% in più rispetto a 1.102.115 di maggio 2025.

Gli aeroporti di Bari e Brindisi hanno registrato, rispettivamente, un incremento del traffico 15,4% e del 13,4%. Quanto al traffico internazionale, gli scali hanno registrato un +25,3% e un +26,2% rispetto allo stesso mese del ‘25.