Volotea cresce in Puglia con la new entry Bari-Lille

Volotea aumenta il suo impegno in Puglia aggiungendo un terzo collegamento sulla Francia. Decollerà infatti domani dall’aeroporto Karol Wojtyla il primo volo del vettore da Bari alla volta di Lille, nel Nord del Paese, operativo nella stagione estiva con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, e un totale di oltre 14mila posti in vendita.

Il volo per Lille si unisce, dunque, a quelli da Bari per Bordeaux e Lione, rafforzando ulteriormente l’asse Puglia-Francia all’interno del network della compagnia. A queste si aggiunge anche il collegamento Brindisi-Nantes, operativo sempre nel periodo estivo.

“L’apertura della nuova rotta per Lille consolida il profilo sempre più internazionale della base di Bari - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Questo collegamento, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con Aeroporti di Puglia, testimonia la volontà condivisa di aumentare le opportunità di collegamento per il territorio pugliese. Se da un lato il nostro portfolio greco rappresenta una leva importante per il turismo outgoing, molto apprezzato dai passeggeri pugliesi, dall’altro le rotte verso la Francia hanno una vocazione fortemente incoming. Con Lille consolidiamo questo equilibrio, contribuendo a generare flussi turistici verso la Puglia e a sostenere l’economia locale”.

Per il 2026 sono 14 le destinazioni operate da Volotea a Bari: 1 in Italia (Olbia), 1 in Croazia (Spalato), 3 in Francia, 8 in Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante) e Bilbao in Spagna.

“Con l’avvio del collegamento Bari-Lille - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - si rende ancora più semplice e immediato per i francesi, che nello scorso anno sono stati circa 400mila, raggiungere la nostra regione e scoprirne le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Questo nuovo volo è la testimonianza del consolidato rapporto tra Aeroporti di Puglia e Volotea e rappresenta una fondamentale opportunità per migliorare sempre più l’accessibilità e la crescita dei flussi turistici internazionali verso la Puglia”.