Iag: due bond da 500 milioni di euro per rafforzare la liquidità

Sono in arrivo due nuovi bond dal valore di 500 milioni ciascuno per rafforzare la liquidità del gruppo Iag, che controlla British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus. Le due emissioni avranno scadenza rispettivamente il 28 gennaio 2031 e il 28 maggio 2034.

Secondo quanto riportato da Preferente, la notifica sarebbe già stata inviata alla Commissione nazionale del mercato finanziario: i termini finali saranno fissati a breve e la liquidazione dell'operazione è prevista per il prossimo 28 maggio.

Come già avvenuto per altri vettori nel Vecchio Continente, con questa operazione Iag cerca di rafforzare il proprio flusso di cassa in un contesto più complesso, caratterizzato dall'aumento dei prezzi del carburante, dall'aumento dei tassi d'interesse e da un investimento di 3.500 milioni di euro in nuovi aeromobili. Attualmente, la holding aerea ha una liquidità di 12.731 milioni di euro, mentre il debito netto è di 4.183 milioni.