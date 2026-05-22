Da quest'estate Airbnb porterà migliaia di boutique hotel e alberghi indipendenti sulla piattaforma. Il debutto per la nuova modalità di prenotazione alloggi è previsto in 20 delle destinazioni più richieste in tutto il mondo, tra cui New York, Parigi, Londra, Madrid, Roma e Singapore, con nuove città che verranno aggiunte nel corso dell'anno, fa sapere la piattaforma in una nota alla stampa. Ogni hotel sarà selezionato in base alla posizione, al design e all'ospitalità.

Nello specifico saranno prediletti “hotel con atmosfera Airbnb” senza la presenza di grandi gruppi, viene specificato nella nota. Sarà garantito il prezzo migliore, ovvero “nel caso un utente prenotato trovasse lo stesso hotel a un prezzo più basso altrove, Airbnb riconoscerà la differenza sotto forma di credito Airbnb”. Infine “prenotando uno degli hotel in evidenza, l’utente riceverà un credito fino al 15% per il suo prossimo alloggio Airbnb”.

Nuovi servizi in aggiunta sulla piattaforma

Contestualmente, l’azienda ha annunciato l’aggiunta di ulteriori servizi a breve disponibili sulla piattaforma ma non in tutti i Paesi. Si parte con la consegna di generi alimentari, un servizio pensato per trovare all’arrivo la spesa già pronta nell'alloggio Airbnb su alcune città Usa, ma sarà possibile ordinarla in qualsiasi momento durante il viaggio.

I trasferimenti dall'aeroporto in oltre 160 città in tutto il mondo tramite Welcome Pickups. Il deposito bagagli per lasciare le valigie prima del check-in o dopo il check-out in collaborazione con Bounce, visualizzando i punti di consegna nelle vicinanze tramite app (disponibile in 175 città). Infine, il noleggio auto: quasi un quarto degli ospiti Airbnb noleggia un'auto durante il soggiorno e, a partire da quest'estate, sarà possibile scoprire la funzionalità noleggio auto direttamente dall'app, che mostrerà i veicoli disponibili e suggerirà l'auto giusta per il proprio gruppo.

Le esperienze per Fifa World Cup

Forti delle buone valutazioni per il servizio Esperienze, Airbnb quest’anno proporrà attività per la Coppa del Mondo FIFA in sei città ospitanti, permettendo di unirsi alle campionesse del mondo Abby Wambach e Julie Foudy per un esclusivo “watch party” a Los Angeles, in occasione della partita tra Usa e Australia, oppure di scendere in campo per allenarsi con l'icona del calcio argentino ed ex manager dell'Inter Miami, Javier Mascherano.

L’IA a supporto della pianificazione

Annunciate anche alcune migliorie e nuove funzionalità di app e sito che facilitano la pianificazione del viaggio.

Assistenza clienti basata sull'IA, disponibile in tutto il mondo. In caso di bisogno durante il viaggio, l’utente ha a disposizione un assistente IA: ora funziona in 11 lingue, entro la fine dell'anno, sarà disponibile anche tramite comando vocale, così da ricevere risposte rapide direttamente al telefono.

Arrivano etichette e riepiloghi delle recensioni generati con l'IA: Airbnb conta più di un miliardo di recensioni di ospiti e host. D’ora in poi non sarà più necessario leggerle tutte prima di prenotare. I modelli analizzano le recensioni di ogni alloggio per metterne in risalto gli aspetti che interessano di più all’utente, come la posizione, i servizi, l'idoneità per le famiglie e molto altro.

Inoltre, salvando gli alloggi nella sezione preferiti, l’applicazione aiuterà a scegliere quelli perfetti per il proprio viaggio. Grazie alla nuova vista comparativa, sarà disponibile un riepilogo generato dall'IA per ognuno, con dettagli utili sulla posizione, i servizi migliori e molto altro ancora. La funzione sarà resa disponibile entro la fine dell'anno.

La pianificazione dei viaggi di gruppo diventerà ancora più semplice: nella scheda “Viaggi”, una mappa mostrerà le proprie prenotazioni insieme a ristoranti, esperienze e attività nelle vicinanze, completi di tempi di percorrenza dall’alloggio. Aggiungendo amici e familiari ai propri contatti, ciascun utente potrà poi usare la nuova mappa dei viaggi per scoprire dove sono stati con Airbnb e quali saranno le loro prossime mete. Toccando un viaggio qualsiasi, si vedrà cosa i contatti hanno prenotato e le recensioni che hanno lasciato. È possibile inoltre inviare loro un messaggio per ricevere consigli. La funzione sarà resa disponibile entro fine estate.

Le tempistiche di attivazione

Dal 20 maggio, i nuovi servizi, esperienze e boutique hotel Airbnb sono disponibili in determinati Paesi in tutto il mondo, mentre il noleggio auto, la nuova home page, l’itinerario condiviso e le funzionalità aggiuntive dell'app saranno disponibili entro la fine dell'estate.