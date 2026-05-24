Iberia accelera sul Brasile e rafforza la strategia sul Nord-Est con le nuove rotte da Madrid per Fortaleza e Recife, operative tutto l’anno. Il vettore vola su Fortaleza quattro volte a settimana e su Recife cinque, oltre ai collegamenti su Rio de Janeiro e San Paolo. “Il Brasile è il Paese extraeuropeo con più destinazioni servite da Iberia”, spiegano dalla compagnia.

Si vola con gli A321XLR. “Buoni i dati del mercato italiano e cresce l’interesse verso Recife e Fortaleza”. Per l’estate 2026 Iberia offrirà in totale oltre 3,35 milioni di posti tra Europa e America Latina, il 7,6% in più sul 2025. Sul Brasile la capacità crescerà del 15%.

“Negli ultimi anni il traffico tra Spagna, Europa e Brasile è aumentato molto. Era il momento giusto per spingere su nuove destinazioni”, prosegue il vettore. Iberia tranquillizza sui timori legati alla mancanza di carburante e rassicura il mercato sul fronte rimborsi in caso di cancellazione volo: “Il biglietto aereo è un contratto e se la compagnia non riesce a operare il volo è obbligata a rimborsare il cliente”.

Diverso il tema della compensazione economica prevista dalla normativa europea. In presenza di eventi straordinari e indipendenti dalla compagnia, come guerre o carenza di carburante, scatta il rimborso integrale del biglietto ma non l’indennizzo aggiuntivo. “In questi casi parliamo di eventi terzi, gli ‘Act of God’, quindi il risarcimento extra non è dovuto, mentre il rimborso resta sempre garantito”, precisa il vettore.