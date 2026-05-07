Iberia garantisce l’operativo estivo

Nessuna cancellazione né alcun supplemento per l’estate di Iberia.

A garantirlo è la stessa compagnia aerea, che ha deciso di lanciare un messaggio rassicurante a tutto il mercato e ai viaggiatori in vista delle prenotazioni e delle partenze della stagione calda.

Come riporta preferente.com, il vettore fa sapere che “non prevede interruzioni nell’approvvigionamento di carburante quest’estate e pertanto manterrà il normale programma operativo”.

Inoltre, Iberia garantisce che i passeggeri con biglietti acquistati “non rischiano di incorrere in costi aggiuntivi dopo l’acquisto”. La compagnia ha infatti affermato di aver adottato “rigorose misure di riduzione dei costi per attutire l’impatto sui prezzi dei biglietti”.