Nessun rincaro per i voli da e verso la Sardegna. È questo il risultato dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio al Ministero dei Trasporti alla presenza di Aeroitalia e Ita Airways, vincitrici dei bandi per la continuità territoriale, ma anche di Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Barbara Manca, assessora dei trasporti della regione Sardegna e Pierluigi Di Palma, Presidente Enac.

Le due compagnie hanno deciso insieme di non aumentare le tariffe, nonostante il forte impatto del rincaro dei carburanti, anche grazie all’attivazione immediata di sussidi che permetteranno di compensare almeno in parte i maggiori costi sostenuti dalle compagnie.

Aeroitalia e Ita Airways, dal canto loro, parteciperanno allo sforzo collettivo contribuendo con il 24% delle risorse necessarie. La quota restante sarà suddivisa tra la regione Sardegna e il Ministero. “Questo accordo rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, autorità e operatori possa garantire soluzioni efficaci e tempestive nell’interesse della mobilità, dell’inclusione territoriale e della tutela economica dei viaggiatori” ha dichiarato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia.