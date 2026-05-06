Emirates: il programma ‘Travel Rehearsal’ approda anche a Milano Malpensa

Si chiama ‘Travel Rehearsal’ il programma globale di Emirates pensato per rendere l’esperienza del volo più accessibile. Un percorso guidato di familiarizzazione con l’ambiente aeroportuale che arriva per la prima volta anche all’aeroporto di Milano Malpensa.

“A livello globale – spiega la compagnia in una nota -, sono oltre 100 milioni le persone autistiche e/o con sensibilità sensoriali, e i dati evidenziano come il 78% di loro rinunci a viaggiare per la paura di trovarsi in contesti nuovi e non familiari. Una distanza percepita che rende ancora più centrale la possibilità di “anticipare” l’esperienza del viaggio, trasformando l’ignoto in qualcosa di riconoscibile e gestibile”.

L’iniziativa, organizzata da Sea Milan Airports e dall’Associazione ETS “L’abilità”, ha coinvolto sei bambini tra i 6 e i 10 anni, accompagnati dagli educatori dell’associazione. L’obiettivo è stato quello di “simulare un viaggio” in senso tecnico, costruendo un primo contatto positivo con l’ambiente aeroportuale.

“Ogni volta che un bambino riesce a vivere l’esperienza dell’aeroporto e del viaggio senza paura, facciamo un passo concreto verso un’idea di viaggio più inclusiva. È da qui che nasce il nostro impegno: rendere il viaggio più chiaro, più comprensibile e più accessibile - evidenzia Marco D’Ilario, country manager Italia di Emirates -. E quando questo accade, quello che cambia davvero è il modo in cui bambini e famiglie vivono l’aeroporto: con più serenità, più fiducia e meno incertezza. Dopo la tappa di Roma Fiumicino, anche a Milano Malpensa possono farlo in un contesto che li accompagna e li sostiene lungo tutto il percorso”.