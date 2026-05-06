Tariffe bloccate dopo la prenotazione e nessun supplemento per il carburante. Questa la promessa che easyJet fa ai suoi clienti e che riassume nello slogan ‘Prenota Senza Pensieri’. Il vettore conferma il proprio programma estivo e la piena operatività su tutto il network e specifica come, nel caso in cui ci fosse necessità di cancellare il volo, garantirà sempre ai viaggiatori o il rimborso o l’offerta di un volo alternativo.

“Comprendiamo che gli eventi globali possano influire in questo momento sulla fiducia dei viaggiatori e che molti sono preoccupati da costi aggiuntivi e imprevisti - sostiene Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -, ma vogliamo che tutti possano prenotare i voli per le proprie vacanze con serenità. Per questo abbiamo lanciato la nostra promessa “Prenota Senza Pensieri”, così i nostri passeggeri possono essere certi che il prezzo pagato al momento della prenotazione non cambierà e che non applicheremo supplementi per il carburante”.

Nella stagione estiva easyJet prevede di trasportare oltre 50 milioni di passeggeri in tutta Europa. La rete italiana di collegamenti si è arricchita di dodici nuove rotte, a cui si aggiungono due nuovi collegamenti da Napoli per Bordeaux e Cairo West (Sphinx), disponibili per l’acquisto da domani per volare a partire da dicembre.

Il nuovo collegamento per l’Egitto prenderà infatti il via il 2 dicembre 2026 con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato. La rotta verso Bordeaux sarà invece inaugurata il 4 dicembre 2026 con due voli a settimana (lunedì e venerdì), a cui si aggiungeranno frequenze extra di mercoledì e domenica durante le festività di dicembre.