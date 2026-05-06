GDF Hotel, indicatori in aumento: “Puntiamo sulla qualità”

La scelta di puntare sulla valorizzazione della tariffa media e della qualità del servizio ha premiato GDF Hotel, che ha chiuso il 2025 con ricavi pari a oltre 42,9 milioni di euro, registrando un incremento del 13,7% rispetto al 2024.
“Il 2025 è stato un anno significativo per il nostro percorso di crescita, caratterizzato da importanti sviluppi strategici e da un forte impegno nel consolidamento del posizionamento qualitativo delle nostre strutture - commenta Guido Della Frera, founder e presidente di Gruppo Della Frera Hotel Srl -. I risultati ottenuti confermano la validità di questo approccio e rafforzano la nostra fiducia nelle prospettive future del gruppo”.
Tornando ai dati, l’adr (average daily rate) ha segnato un incremento del 3,31%, mentre il revPar si è mantenuto in linea con il 2024.
Per quest’anno le previsioni sono di arrivare a superare i 54 milioni di ricavi, cifra che rappresenterebbe un aumento di oltre 20 punti percentuali rispetto al 2025. Le stime indicano, inoltre, un miglioramento dei principali indicatori di performance, con l’adr atteso in crescita del 7,58% e il revPar a più 13,13%.
Remo Vangelista