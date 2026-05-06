Fto: jet fuel sopra la soglia dei 1.500 dollari

Si colloca oltre la soglia dei 1.500 dollari il costo del carburante aereo nel mese di aprile. L’ultimo bollettino Iata diffuso da Fto vede il fatti il jet fuel attestarsi a quota 1.521,99 dollari.
Rispetto al mese precedente, il dato segna un incremento di 91,45 dollari, pari al +6,39%.
La media mensile di aprile - la più alta mai rilevata dal bollettino Iata - conferma come il conflitto in Iran stia avendo pesanti ricadute sul mercato del jet fuel.
Rispetto allo stesso mese del 2025, infatti, l’incremento del costo carburante è di 843,62 dollari, pari al +123,4%.
Il cambio medio del dollaro dichiarato dalla Bce si attesta a 1,17064 dollari per 1 euro, quindi con un apprezzamento dell’euro del +1,28% rispetto al mese precedente.
Remo Vangelista