Grecia, arriva la stretta sugli stabilimenti balneari in 251 spiagge

In Grecia arriva la stretta sulle concessioni balneari. Attraverso una nota congiunta, i ministeri dell’Economia e dell’Ambiente hanno annunciato la messa al bando di qualsiasi attività turistico-economia in 251 spiagge del Paese.

La misura, oltre a salvaguardare le coste e gli habitat naturali, ha l’obiettivo di contrastare l’overtourism nelle aree balneari più gettonate della Grecia e delle sue isole.

I divieti

Il provvedimento, riporta Corriere.it, vieta il noleggio di ombrelloni e lettini, l’apertura di bar e locali, l’installazione di impianti per la diffusione della musica e l’organizzazione di eventi, nonché l’accesso alle spiagge con veicoli a motore.

Tra le località interessante dalla stretta, i litorali cretesi di Balos, Elafonissi, Falassarna e Gavdos; 7 spiagge di Naxos, 11 tratti di costa distribuiti tra Folegandros, Sikinos e Syros; tutte le spiagge delle Piccole Cicladi; e diverse aree balneari di Karpatos, Kalymnos, Astipalea, nonché di Lefkada e Zante.