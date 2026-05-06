Vueling, operativo estivo confermato: “Non mancherà il carburante”

Cominciano ad arrivare le prime rassicurazioni e prese di posizione in vista dell’estate. In un momento in cui il rischio carburante e la possibile cancellazione di voli sembra essere il principale freno alle prenotazioni per le vacanze estive, Vueling rompe gli indugi e con un statement cerca di riportare fiducia nei viaggiatori.

“Vueling desidera condividere un messaggio di rassicurazione e fiducia con tutti i propri clienti in vista della stagione estiva – scrive il vettore -. La compagnia aerea sta operando secondo quanto previsto dal piano voli e non prevede alcuna interruzione nell’approvvigionamento di carburante per questa estate”.

Non solo. Nella nota, la compagnia si spinge ad affrontare il tema di un eventuale aumento dei costi. “La compagnia – si legge - garantisce inoltre che il prezzo confermato al momento della prenotazione è il prezzo finale del biglietto e che, in nessun caso, verranno applicati costi aggiuntivi, anche se i costi del carburante dovessero aumentare”.

Solo sul finale della sua comunicazione, il vettore prende in esame la possibilità, definita “improbabile”, di modifiche agli operativi. “Vueling offre un ampio piano voli verso oltre 100 destinazioni, con diverse opzioni per ogni rotta – conclude la nota -. Questo ci permette di fornire alternative ai passeggeri nell’improbabile eventualità di modifiche o interruzioni dei vostri programmi di viaggio. Se nessuna delle opzioni dovesse soddisfare le vostre esigenze, potrete richiedere un rimborso”.