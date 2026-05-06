Oceania Cruises elimina le Ncf su tutte le crociere

Dopo Norwegian Cruise Line, anche Oceania Cruises ha annunciato l’intenzione di eliminare le tariffe non commissionabili (Ncf) su tutte le sue nuove crociere.

“I consulenti di viaggio oggi sono fondamentali per la strategia di crescita di Oceania Cruises, e lo saranno anche in futuro - sostiene Nathan Hickman, chief sales officer di Oceania Cruises -. L’eliminazione delle Ncf aumenta il potenziale di guadagno dei consulenti su ogni prenotazione e riflette il nostro impegno a costruire un modello commerciale più incentrato sui consulenti nel settore delle crociere di lusso”.

La modifica entrerà in vigore con il lancio dei nuovi itinerari per la stagione estiva 2028 e quella invernale 2028-2029, oltre che per i viaggi intorno al mondo del 2028 e 2029. Le prenotazioni per le nuove stagioni saranno aperte a maggio e giugno.

“Questo cambiamento - aggiunge Hickman - mira a riconoscere il valore che i consulenti di viaggio apportano e a garantire che partecipino più direttamente alla crescita che contribuiscono a creare. Quando i nostri consulenti hanno successo anche Oceania Cruises ha successo, e questa filosofia continuerà a guidare il modo in cui investiamo nelle nostre partnership”.