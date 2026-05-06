Durerà 18 mesi l’operazione di restyling dell’hotel icona di Dubai, il Burj Al Arab. Complice la crisi che sta attraversando il turismo nell’Emirato, uno dei simboli dello skyline di Dubai chiuderà per procedere a un restauro degli interni a firma dell’architetto Tristan Auer, per poi riaprire nel 2027.

Aperto nel 1999, la struttura di proprietà del gruppo Jumeirah Group è diventato sin dall’inizio un simbolo dell’opulenza e del lusso estremo tanto da meritarsi la classificazione 7 stelle: tra le caratteristiche principali le 198 suite, l’utilizzo di cristalli Swarowski, oltre a marmi e foglie d’oro ovunque.

La sua fama è legata non solo all’architettura, ma anche al servizio altamente personalizzato, con maggiordomi dedicati a ogni suite e una flotta di auto di lusso a disposizione degli ospiti.