Delphina hotels & resorts assume: aperte 1.500 posizioni

Delphina hotels & resorts ha avviato le selezioni per personale sia annuale che stagionale. Tra le figure ricercate, sia specialisti nei reparti prenotazioni e commerciale estero per la sede centrale sia profili sempre più qualificati nella gestione della componente esperienziale del soggiorno. “In quest’ottica - si legge in una nota della catena -, è previsto anche il rafforzamento del team concierge & guest experience specialist presso il Resort Valle dell’Erica 5 stelle di Santa Teresa Gallura e l’Hotel Capo d’Orso Thalasso & spa 5 stelle di Palau, anche in seguito all’affiliazione di quest’ultimo a The Leading Hotels of the World”. Ma le 1.500 posizioni aperte riguardano anche i reparti cucina, sala e servizi alberghieri.

“Tra i profili ricercati - prosegue il comunicato - anche chef e pâtissier capaci di interpretare la filosofia genuine local food oriented di Delphina e valorizzare ingredienti e ricette del territorio. Sono inoltre ricercati un coordinatore/trice food & beverage, maître, capi partita, commis di cucina e di sala, barman, camerieri ai piani e guardarobieri”.

Particolare attenzione è riservata ai servizi per le famiglie: tra le figure ricercate, anche un supervisore delle attività baby club per il resort & spa Le Dune, con esperienza in ambito pedagogico e una conoscenza delle esigenze dei più piccoli. “Prosegue infine la ricerca di figure specializzate per l’area benessere - aggiunge la nota -, tra cui spa manager, spa receptionist e insegnanti di yoga e fitness”.

Le descrizioni dettagliate dei profili ricercati e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale di Delphina.