Almar Lido Jesolo, Almar Giardino di Costanza e Almar Timiama. I tre resort a gestione HNH avviano un percorso di armonizzazione di procedure, standard ed esperienza “per codificare la personalità di Almar Resorts & Spa, brand che occupa circa un terzo di tutto il fatturato di gruppo e che vedrà un’espansione in Italia”, spiega Maria Pia Intini, brand director del marchio.

Un’operazione che vuole offrire ai mercati di riferimento una lettura uniforme del portfolio Almar nelle destinazioni marittime, che include un castello fiabesco nell’entroterra siciliano, due torri di 10 piani a Jesolo e un edificio moresco a Villasimius. Strutture che raccontano la bellezza variegata dell’Italia e che Almar valorizza con i servizi distintivi del brand: “Lusso responsabile, pulito e contemporaneo - spiega Intini -, forte legame con il territorio e il benessere olistico del concept SPA Almar Blu”.

Il concetto di benessere rigenerante permea ogni aspetto dell’offerta anche sul piano operativo, a partire dalla scelta di una palette di colori specifica per ogni resort, sulla base del paesaggio circostante. “A Jesolo regnano sabbia e azzurro, in Sicilia spiccano l’aranciato della terracotta e l’ocra dei limoni”, precisa Intini.