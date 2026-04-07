Iberia, Air Europa e Plus Ultra: riempimento record per i voli sul Venezuela

Il Venezuela, dopo le vicende della scorsa stagione, torna sulle mappe dei viaggi. Iberia, Air Europa e Plus Ultra stanno operando i voli sulla destinazione con riempimenti da record. Un effetto ‘di rimbalzo’ dovuto alla sospensione delle operazioni in seguito all’intervento militare statunitense.

Come riporta preferente.com, le tre compagnie che stanno operando voli tra Madrid e Caracas stanno registrando prenotazioni elevate, in molti casi operando a pieno riempimento.

Iberia, l’ultima compagnia a tornare nel Paese, ha ripreso la rotta lunedì 6 aprile, con un’occupazione di quasi il 99%. Il vettore opererà quattro voli a settimana, sebbene le sue operazioni siano state temporaneamente trasferite alla compagnia aerea spagnola Privilege, che opererà il collegamento con un Airbus A330. La prima a riprendere la rotta invece è stata Air Europa, con la ripresa il 12 febbraio con due voli settimanali, raddoppiati poi il 24 febbraio e portati a cinque a partire dal 3 marzo. Plus Ultra è tornata a Caracas il 3 marzo con due voli settimanali, aumentati a quattro ad aprile.