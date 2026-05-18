L’inverno 2026-27 di Costa Crociere è al caldo: le isole Canarie destinazione protagonista con Costa Smeralda

Quando si pensa a una fuga invernale, le Canarie rappresentano una delle mete più affascinanti: clima mite tutto l’anno, paesaggi vulcanici spettacolari e quell’atmosfera sospesa tra Europa e Atlantico che le rende uniche. È proprio qui che Costa Crociere punta i riflettori con la nuova promozione, rendendo ancora più accessibile il sogno di una vacanza al caldo anche nei mesi più freddi.
In linea con questa visione si inserisce la campagna commerciale “Summer Days”, pensata per offrire più valore, flessibilità e accessibilità a chi desidera programmare, anche in anticipo, la propria vacanza in crociera. La promozione prevede fino a 300 euro di sconto a cabina e un acconto leggero di 100 euro a persona. L’iniziativa è valida fino al 3 giugno 2026, su partenze fino a marzo 2027, e coinvolge un’ampia selezione di crociere nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, nel Nord Europa, oltre ad Asia, Canarie e Caraibi, includendo anche crociere di lunga durata, transatlantiche e di posizionamento.
È proprio Costa Smeralda a debuttare alle Isole Canarie come una delle grandi novità dell’inverno 2026/27: un itinerario iconico che unisce clima mite, paesaggi spettacolari e Sea Destinations ed Experiences esclusive, in cui la navigazione diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio. La nave ammiraglia arriva per la prima volta nell’arcipelago spagnolo con un itinerario di 8 giorni che esplora alcune delle isole più affascinanti dell’Atlantico, estendendosi fino a Madeira. Le Canarie diventano così le protagoniste della stagione invernale, una destinazione dal clima eterno capace di offrire scenari naturali intensi e sempre diversi. Un itinerario iconico che unisce clima mite, paesaggi spettacolari e Sea Destinations ed Experiences esclusive, che rendono la navigazione un elemento centrale e sorprendente della crociera.
Il viaggio attraversa isole dai caratteri forti e ben riconoscibili, ciascuna con una propria identità ben definita. Lanzarote colpisce per i suoi paesaggi vulcanici modellati dal fuoco, mentre Fuerteventura si distingue per la luce e il vento che disegnano dune e spiagge infinite. Tenerife è dominata dalla presenza imponente del Teide, mentre Gran Canaria sorprende per la varietà di contrasti naturali e cromatici. Madeira aggiunge infine una dimensione più esotica, grazie alle sue montagne verdeggianti e ai panorami spettacolari sospesi sull’oceano. Per la prima volta, l’itinerario include anche un overnight a Santa Cruz de Tenerife, offrendo l’opportunità di vivere la città oltre le ore diurne, tra mercati, atmosfere atlantiche e una vivace energia serale.
Elemento distintivo dell’esperienza con Costa sono le Sea Destinations ed Experiences, vere e proprie destinazioni in mare ed esperienze da vivere a bordo, che rendono la navigazione parte integrante e sorprendente del viaggio. La direzione artistica di questi momenti è affidata a Luca Tommassini, che ha trasformato il mare in un palcoscenico immersivo fatto di luci, suoni e suggestioni. Durante la navigazione, si possono vivere momenti unici come la Sea Destination “Canary Sea Darkest Spot”, dove la nave raggiunge il punto più buio dell’arcipelago per offrire la Sea Experience “Sea of Stars”, un’osservazione del cielo straordinaria, lontana da qualsiasi inquinamento luminoso, regalando la sensazione di trovarsi immersi in un autentico mare di stelle. Un’altra Sea Destination particolarmente evocativa è “Atlantis Crest”: quando la nave si avvicina a una montagna sottomarina legata al mito di Atlantide, prende vita a bordo la Sea Experience “The Lost Kingdom”, un racconto fatto di scenografie e atmosfere coinvolgenti che amplificano il fascino del luogo. In questo modo, il mare diventa esso stesso una destinazione e un’esperienza da vivere.
Un paradiso davvero dietro l’angolo grazie alla forte attenzione che Costa ripone sul tema dell’accessibilità. Un’ampia disponibilità di porti, aeroporti e voli charter che si traduce, per gli itinerari alle Canarie, in collegamenti capillari con l’arcipelago spagnolo dell‘Atlantico. Voli settimanali su Tenerife e Gran Canaria in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per tutta la stagione, fino ad aprile 2027, a cui si aggiunge una programmazione da 13 aeroporti italiani: Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Pescara e Verona. Un’offerta pensata per rendere le Canarie ancora più vicine, garantendo un’esperienza di viaggio fluida e completa, fin dalla partenza.
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