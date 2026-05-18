L’inverno 2026-27 di Costa Crociere è al caldo: le isole Canarie destinazione protagonista con Costa Smeralda

Quando si pensa a una fuga invernale, le Canarie rappresentano una delle mete più affascinanti: clima mite tutto l’anno, paesaggi vulcanici spettacolari e quell’atmosfera sospesa tra Europa e Atlantico che le rende uniche. È proprio qui che Costa Crociere punta i riflettori con la nuova promozione, rendendo ancora più accessibile il sogno di una vacanza al caldo anche nei mesi più freddi.

In linea con questa visione si inserisce la campagna commerciale “Summer Days”, pensata per offrire più valore, flessibilità e accessibilità a chi desidera programmare, anche in anticipo, la propria vacanza in crociera. La promozione prevede fino a 300 euro di sconto a cabina e un acconto leggero di 100 euro a persona. L’iniziativa è valida fino al 3 giugno 2026, su partenze fino a marzo 2027, e coinvolge un’ampia selezione di crociere nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, nel Nord Europa, oltre ad Asia, Canarie e Caraibi, includendo anche crociere di lunga durata, transatlantiche e di posizionamento.

È proprio Costa Smeralda a debuttare alle Isole Canarie come una delle grandi novità dell’inverno 2026/27: un itinerario iconico che unisce clima mite, paesaggi spettacolari e Sea Destinations ed Experiences esclusive, in cui la navigazione diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio. La nave ammiraglia arriva per la prima volta nell’arcipelago spagnolo con un itinerario di 8 giorni che esplora alcune delle isole più affascinanti dell’Atlantico, estendendosi fino a Madeira. Le Canarie diventano così le protagoniste della stagione invernale, una destinazione dal clima eterno capace di offrire scenari naturali intensi e sempre diversi. Un itinerario iconico che unisce clima mite, paesaggi spettacolari e Sea Destinations ed Experiences esclusive, che rendono la navigazione un elemento centrale e sorprendente della crociera.

Il viaggio attraversa isole dai caratteri forti e ben riconoscibili, ciascuna con una propria identità ben definita. Lanzarote colpisce per i suoi paesaggi vulcanici modellati dal fuoco, mentre Fuerteventura si distingue per la luce e il vento che disegnano dune e spiagge infinite. Tenerife è dominata dalla presenza imponente del Teide, mentre Gran Canaria sorprende per la varietà di contrasti naturali e cromatici. Madeira aggiunge infine una dimensione più esotica, grazie alle sue montagne verdeggianti e ai panorami spettacolari sospesi sull’oceano. Per la prima volta, l’itinerario include anche un overnight a Santa Cruz de Tenerife, offrendo l’opportunità di vivere la città oltre le ore diurne, tra mercati, atmosfere atlantiche e una vivace energia serale.