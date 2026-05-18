L’Emilia Romagna in generale e Rimini in particolare saranno per tre giorni, a partire da oggi, al centro dell’attenzione per quanto riguarda il trasporto aereo del Vecchio Continente. La città romagnola ospita infatti l’edizione 2026 di Routes Europe, che si tiene nel Palacongressi di Rimini: l'evento, che riunisce compagnie aeree, aeroporti e destinazioni, e dove sono attesi circa 120 rappresentanti dei principali vettori internazionali e 485 delegati di 240 scali aeroportuali, viene posizionato come un'opportunità strategica per assicurarsi nuove rotte e aumentare la visibilità delle risorse aeronautiche della regione. Un nuovo appuntamento dedicato al turismo, dopo quello annuale di TTG Travel Experience e InOut che si tiene nel quartiere fieristico di Rimini.

Si tratta di un appuntamento con il quale la regione punta ad “aumentare la connettività aerea e sostenere ambiziosi obiettivi di crescita turistica”, ha evidenziato la ministra regionale al Turismo Roberta Frisoni.

In programma nei 3 giorni più di 5mila incontri pre-programmati tra compagnie aeree, aeroporti e fornitori dell’aviazione, ed eventi nei luoghi simbolo della città. Presenti, in un apposito stand, i quattro scali aeroportuali regionali, con le proprie delegazioni. Per l’inaugurazione saranno presenti presenti il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, l’Assessora a Turismo, Sport e Commercio della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, il Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad, l’Amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci, il Presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti, il Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l’Expo, l’Informazione e l’Attrazione agli Investimenti Turistici della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, il Vice Presidente Air Transport Events, Informa Markets Steven Small.

“Il prestigioso appuntamento con Routes Europe 2026 - sottolinea Maurizio Ermeti, Presidente Italian Exhibition Group - giunge al nostro Palacongressi nel momento in cui imprese e istituzioni stanno avviando un potente programma di sviluppo del sistema aeroportuale regionale, in particolare dello scalo internazionale Federico Fellini. Saranno giornate di grande interesse e di ascolto delle voci di compagnie e stakeholders continentali, utili a confrontare orizzonti e strategie”.