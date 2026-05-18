Mazzi: “Gli Emirati continuano a investire in asset di lusso in Italia”

Nonostante il momento di difficoltà gli Emirati continuano ad investire in Italia, con grandi capitali e progetti di riqualificazione. Lo ha raccontato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi intervenendo a ‘Investopia’ a Milano.

“Gli Emirati stanno investendo in modo crescente nel nostro turismo attraverso operazioni legate a real estate di pregio, agli hotel di fascia alta e alla valorizzazione di immobili iconici nelle città d’arte come Roma, Venezia, Milano e Firenze, ma anche nelle destinazioni leisure, dalle Alpi alla Costa Smeralda” ha confermato.

Negli ultimi due anni è cresciuto anche il peso della spesa turistica proveniente dai Paesi del Golfo Persico, in particolare dagli Emirati, che nel 2025 è stata di circa 1500 euro. “Questi viaggiatori sono tra i turisti con la più alta capacità di spesa al mondo” ha aggiunto il ministro.

Parole rassicuranti anche dal suo omologo emiratino, Abdulla bin Touq al Marri: “Dico sempre che 40 giorni di sfida, intoppi o problemi non determineranno mai l’economia futura degli Emirati. E anche se il turismo è il primo a essere colpito dai conflitti e l’ultimo a riprendersi, la nostra industria è molto solida: abbiamo 214mila camere d’albergo, con una crescita annua del 6-7%”.