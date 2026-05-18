Il Nord Europa accelera sul mercato italiano e Boscolo Tours rafforza la programmazione con nove itinerari tra estate e inverno dedicati a Svezia, fiordi e Baltico. La proposta, presentata a Roma all’Ambasciata di Svezia con il ministro dell’Ambasciata Johan Berglund e nove partner turistici, punta su viaggi esperienziali e combinati.

Nel 2025 i pernottamenti italiani in Svezia sono cresciuti del 13% sul 2024, arrivando a 348.640 presenze. Stoccolma guida con 189mila pernottamenti, seguita da Göteborg con 47.668, Scania e Malmö con 32mila e Lapponia svedese con 25.262. Si consolida anche la destagionalizzazione: agosto registra il 147% di pernottamenti in più rispetto a luglio, mentre maggio e settembre mostrano forti crescite. “L’obiettivo è offrire un’esperienza completa” spiega Simone de Vries, destination manager Boscolo, sottolineando il focus su itinerari strutturati, accompagnatori specializzati e contenuti esclusivi.

La programmazione comprende sei tour estivi e tre invernali. Tra i best seller resta ‘Svezia’, nove giorni tra Stoccolma, Dalecarlia, Malmö e arcipelago, con cinque partenze e quattro già confermate. Debutta invece ‘Meraviglie sul Baltico da Stoccolma a Tallinn’, otto giorni tra Svezia, Finlandia ed Estonia, con sei partenze, quattro confermate. Cresce anche la domanda di mobilità sostenibile. Viking Line segna nel 2025 un +32% di ospiti italiani, mentre SJ investirà 19 miliardi di corone svedesi nei nuovi treni ad alta velocità tra 2027 e 2030. Forte infine il richiamo della Lapponia svedese, tra aurora boreale, Ice Hotel 365, cultura Sami e turismo artico esperienziale.