Vueling, al via dal 17 giugno il volo estivo Firenze-Minorca

Vueling accorcia le distanze tra l’Italia e le Baleari in vista dell’estate. Dal prossimo 17 giugno la low cost collegherà Firenze a Minorca con un nuovo volo stagionale.

La rotta Firenze-Minorca resterà attiva fino al 12 settembre 2026 e sarà servita con due frequenze settimanali, operate il mercoledì e il sabato.

Cresce il network da Firenze

Con questo nuovo servizio, Vueling amplia ulteriormente il ventaglio di destinazioni dirette già servite dall’aeroporto di Firenze.

Queste includono: Barcellona (fino a 29 voli settimanali); Madrid (fino a 19 servizi a settimana); Londra Gatwick (fino a 18 voli a settimana); Parigi Orly (fino a 18 voli a settimana); Catania (fino a 5 voli); Bruxelles (fino a 3 voli).