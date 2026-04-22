Vueling entra nel mercato della vendita di pacchetti turistici e servizi complementari ai voli. Questa la notizia anticipata in esclusiva Preferente, che scrive che la compagnia aerea di IAG ha raggiunto un accordo con Ávoris per lanciare Vueling Holidays. Questo sarebbe il nome anche del sito in procinto di essere lanciato per l’estate.

Secondo le fonti consultate da Preferente, infatti, la piattaforma in questione dovrebbe essere pienamente operativa prima dell'inizio dell'alta stagione estiva, e includerebbe, tra gli altri prodotti, esperienze, hotel e noleggio auto.

Ávoris, prosegue l’articolo del quotidiano spagnolo, si sarebbe aggiudicata la gara indetta da Vueling battendo altre agenzie di viaggio online, vincendo quindi l’appalto del progetto della low cost spagnola.

Come ricorda Preferente, Vueling aveva già tentato un'iniziativa nel 2018, prima della pandemia, quando fu annunciato il lancio di una piattaforma con lo stesso nome di quella attuale, all'epoca in collaborazione con Expedia, ma il progetto non andò a buon fine.