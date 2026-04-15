Vueling: inizia il rinnovamento della flotta, assegnati i primi B737 Max

Vueling sta per imboccare la strada del rinnovamento della flotta con l’assegnazione dei primi Boeing 737 Max, che segnano il via di una trasformazione operativa che inizierà nell’ultimo trimestre dell’anno. Tre gli aeromobili che verranno consegnati nel 2026, le cui immatricolazioni sono già state confermate. Se il programma di consegne verrà rispettato, Vueling integrerà questi aeromobili nell’ultimo trimestre di quest’anno, con l’obiettivo di completare il piano di trasformazione entro sei anni.

IAG ha assegnato 50 Boeing 737 Max alla compagnia aerea low cost con sede a Barcellona, con l’intenzione di aggiungerne altri 100 dello stesso modello, per i quali - come riporta Preferente - sono già state stipulate delle opzioni di acquisto. “Abbiamo lavorato duramente per dimostrare al gruppo che Vueling era il candidato ideale” ha recentemente sottolineato Carolina Martinoli, presidente e ceo della compagnia.

L’obiettivo di Vueling è di dismettere gradualmente l’attuale flotta di 130 aeromobili con oltre 50 varianti, tutti Airbus, per diventare una compagnia aerea interamente Boeing. “La nuova flotta - sottolinea Martinoli - sarà omogenea e ridurrà le emissioni del 20%. Inoltre, la semplicità della flotta migliorerà la puntualità, un valore fondamentale per i voli a corto raggio di circa 1.000 chilometri in un contesto operativo europeo molto complesso”.