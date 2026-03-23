Iag potrebbe ritirarsi dalla corsa per Tap

La decisione del Governo portoghese di mantenere la maggioranza di Tap non piacerebbe a Iag: così la casa madre di Iberia, British e Vueling potrebbe ritirarsi dalla corsa.
Ad affermarlo è preferente.com, che riprendendo Bloomberg afferma che il gruppo starebbe valutando la possibilità di non presentare un’offerta vincolante per la compagna aerea portoghese.
La scelta del Governo di mantenere il 50,1% delle quote con il 4,9% in mano ai dipendenti, lascerebbe a Iag il 45% della compagnia: una soluzione che non piacerebbe al gruppo, il quale ritiene che questo scenario limiterebbe la sua capacità decisionale.
In ogni caso Iag non avrebbe ancora preso una decisione definitiva: molto probabilmente bisognerà aspettare il 2 aprile, ovvero il giorno della scadenza per la presentazione delle domande, per scoprire se il gruppo ha deciso di restare in partita.
Iag avrebbe inoltre chiesto al Governo la possibilità di una soluzione che ricalca da vicino quella adottata da Ita per la cessione a Luftahansa, ovvero l’impegno da parte di Lisbona ad acconsentire al gruppo di acquisire in futuro una quota di maggioranza se non la totalità della compagnie.
Il vincitore dovrebbe essere annunciato la prossima estate.
Remo Vangelista