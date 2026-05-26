Come funamboli in cerca di equilibrio. Quest’anno la partita degli operatori sul Mare Italia si gioca sulla capacità di trovare il giusto bilanciamento tra competitività e valore, convenienza e qualità. Alla vigilia di un’estate condizionata dalle tensioni in Medio Oriente e dalle incognite legate alla crisi energetica, le coste italiane si confermano un polo di forte attrazione per i viaggiatori in cerca di sicurezza e prossimità. Tuttavia, la pressione inflattiva e il rischio di dinamiche speculative potrebbero orientare parte della domanda verso destinazioni alternative o incentivare prenotazioni sempre più sotto data, con inevitabili ripercussioni sui margini degli operatori. Uno scenario che, come racconta un ampio servizio su TTG Italy - disponile nella digital edition - impone ai tour operator estrema lucidità e visione strategica.

“Il rischio inflattivo è un tema centrale - rileva la direttrice commerciale trade Italia del Gruppo Nicolaus, Isabella Candelori -, ma lo affrontiamo facendo leva sulla nostra natura di operatore integrato. La risposta di Nicolaus risiede nella profondità di gamma: offriamo un ecosistema di prodotto che spazia dai Nicolaus Club al mondo Valtur, fino alla linea generalista”. Una segmentazione che consente all’operatore di “intercettare ogni esigenza di budget senza sacrificare la qualità”.

Il nodo dei rincari è “un tema complesso soprattutto per le molte strutture a pricing dinamico - sottolinea il responsabile commerciale di Napoleon Tour Operator, Marco Rosselli -. Cerchiamo di mantenere una linea coerente con il mercato, lavorando su un equilibrio tra prezzo e valore senza forzature”.

Un fenomeno strutturale

Per gli operatori, però, si tratta di un déjà vu. “Il rischio c’è e ci sarà se non interveniamo strutturalmente sul sistema, ma questo non è un tema di oggi” rimarca Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze, affermando che “l’Italia deve giocarsela su qualità, autenticità e accessibilità. La sfida è tenere in equilibrio costo e valore”.

Un vulnus strutturale, quello italiano, che porta il mercato a spingere i prezzi proprio nei momenti in cui sarebbe più efficace accompagnare la domanda, finendo per favorire i competitor del Mediterraneo.

Leggi il servizio completo su TTG Italy, disponibile online nella digital edition