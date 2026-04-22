Un'iniziativa per supportare le agenzie della rete a gestire le esitazioni dei clienti causate dalla crisi internazionale. Welcome Travel risponde all'incertezza lanciando la campagna di comunicazione 'Sicurezza in Agenzia'.

On air sui canali social e progressivamente su tutti i touchpoint del network (dai tool digitali al Digital Signage in Agenzia, fino ai siti web e alle Newsletter), la campagna usa un linguaggio diretto e immediato, con l’obiettivo di rassicurare il cliente e valorizzare il viaggio organizzato e il ruolo degli agenti.

Il concept si articola attorno a messaggi chiave, declinati diversamente per i due brand Welcome e Geo, che sottolineano il valore distintivo dell’intermediazione professionale: dal supporto costante, prima, durante e dopo il viaggio, fino alla gestione degli imprevisti.

“Un invito concreto a non rimandare la prenotazione della vacanza e a non rinunciare al viaggio, ma a pianificare con fiducia affidandosi a professionisti del settore che guidano nella scelta, assistono durante il viaggio, intervengono in caso di imprevisti e garantiscono l’acquisto”, spiega il network in una nota.

Con questa campagna, continua il network, “Welcome Travel Group conferma il proprio impegno nel sostenere attivamente le agenzie affiliate, mettendo a disposizione strumenti di comunicazione coerenti, tempestivi e allineati alle esigenze del mercato, con l’obiettivo di stimolare la domanda e consolidare la relazione di fiducia tra Cliente e agenzia”.