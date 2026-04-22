Il Lights of Lapland Resort de Il Diamante illumina le “Festività Nordiche”. Alle partenze fra il 26 novembre 2026 e il 6 gennaio 2027 è infatti dedicato l’omonimo e nuovo catalogo del brand di Quality Group, nel quale sono stati selezionati 13 tour esclusivi che propongono come ideale porta d’ingresso i dieci Aurora Lodge di proprietà dell’operatore a Posio, nella Lapponia finlandese.

“La sicurezza e la bellezza onirica del Nord rappresentano molto più che un rifugio dalle tensioni internazionali - ha spiegato alla presentazione negli spazi del Baltic Bar di Milano Marco Peci, direttore commerciale e marketing di Quality Group - dal momento che i nostri ospiti, coppie e famiglie dai 40 anni in su sensibili al sustainable luxury, desiderano oggi vivere anche in inverno la magia degli spazi più remoti della Finlandia, della Svezia e della Norvegia. Chi vuole calarsi completamente nell’emozione della notte totale è persino pronto a spingersi alle massime latitudini delle isole Svalbard, col Super Arctic tour, e dell’Islanda”.

Con la nomina di Oulu Capitale europea della Cultura 2026, ad aver acquisito ampia visibilità internazionale è inoltre l’intera area del Golfo di Botnia, dove Il Diamante è impegnato nella costruzione di un nuovo resort che punta a essere inaugurato fra la fine di quest’anno e l’inizio del 2027, ma nella quale propone pure lo speciale tour con rompighiaccio “Lapponia Svedese: Luleå e Haparanda”: una possibilità di crociera alternativa al tour Hurtigruten Signature di 14 giorni, fra le proposte più apprezzate perché esteso da Oslo a Capo Nord, anziché lungo la tradizionale rotta Bergen-Kirkenes.