La Summer 2026 di Costa Crociere, con 8 navi nel Mediterraneo occidentale, 3 nell’orientale e 2 in Nord Europa, consolida un ritorno in termini di soddisfazione e di vendite, con “un gradimento degli ospiti cresciuto di oltre 3 punti rispetto allo scorso anno” dichiara Luigi Stefanelli, VP Worldwide Sales Costa Crociere, in un incontro con la stampa nell’headquarter di Genova. L’attesa ora è per la Summer 2027, con un concept che rende la vacanza ancora più flessibile e completa “da scegliere in base a cosa vivere, non dove andare”.

Le proposte Summer 2027

Disponibile sul mercato a breve il nuovo itinerario Dolcevita di Costa Fascinosa, pensato per tutti i mercati, ma in particolare per quello francese e tedesco: un primo mix di luoghi di punta del Mediterraneo occidentale, guidato da “un certo tipo di area geografica con un dna e un prodotto specifico”.

Altri nuovi prodotti guardano a Spagna e Italia, come Golden Islands, con le sea destinations Golfo Aranci e Formentera Bay, e Blue Islands sulla rinnovata Costa Serena, “l’unione delle migliori isole greche con il nuovo spot di Capo Sunion” – commenta Stefanelli. Costa Fascinosa replicherà la crociera speciale a tema eclissi solare totale il 2 agosto 2027.

Completano il portfolio i concept Lights of the Mediterranean da Barcellona fino all’alba sul Golfo di Napoli, Sea of Lights da Rodi al Bosforo, Aegean Icons, Aegean Islands, Adriatic & Cyclades con Dubrovnik, fiordo di Kotor e Zante, Seaside Dreams tra Argostoli, Bari e Spalato, e Nordic Souls che attraversa villaggi e cascate da Copenaghen.

Il programma inverno 2026-2027

Dall’inverno 2026-2027, Costa Smeralda debutta alle Canarie e raddoppia la capienza con un itinerario di 8 giorni e imbarco in loco, Costa Favolosa copre i Caraibi francesi con imbarco da Santo Domingo per il mercato italiano arricchendo le destinazioni notturne sul mare, i sea party al calar del sole e lo stargazing, Costa Fascinosa offre l’estensione a una combo di 7 notti +7 in Repubblica Dominicana e Costa Toscana completa l’offerta mediterranea con il ritorno da marzo 2027 di Balearic Sea Darkest Spot.

Infine, apre alle vendite europee per la prima volta il viaggio in Argentina, Brasile e Uruguay con imbarco a Buenos Aires su Costa Serena. Completamente nuova per il nostro mercato anche la Special Cruise di Capodanno, con la prospettiva dei fuochi d’artificio di Copacabana dal mare.