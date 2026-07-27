Veratour spinge sull’advance booking per la programmazione 2027

In un periodo ancora fortemente segnato dall’incertezza Veratour gioca la carta dell’advance booking. L’operatore ha annunciato sui suoi canali social l’apertura delle prenotazioni anticipate per la programmazione 2027 su Egitto, Canarie, Capo Verde Caraibi, Oman e Oceano Indiano.
A supporto delle prenotazioni effettuate in largo anticipo, l’operatore garantisce una serie di vantaggi, quali nessuna penalità in caso di annullamento del viaggio fino a 120 giorni prima della partenza (escluso quota gestione pratica) e massima copertura assicurativa, in collaborazione con il partner Europ Assistance.
Per l’operatore, oltre a garantire tariffe competitive, “prenotare oggi vuol dire avere la certezza di un posto garantito”.
Remo Vangelista