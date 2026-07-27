Fiumicino, nasce ‘Open - Fco Smart Workplace’: ecco i dettagli

Aeroporti di Roma compie un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo infrastrutturale dell’area fronte Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. Va in questa direzione l’inaugurazione di ‘Open - Fco Smart Workplace’, un nuovo centro in grado di ospitare fino a 600 persone in 70 uffici e 35 sale meeting, che diventerà l’headquarter degli uffici di diversi vettori - tra cui Ita Airways, Emirates, American Airlines, Alaska Air, Delta e Air Canada -, oltre che di società di handling e rent-a-car operativi nello scalo.

“Pur mantenendo una naturale vocazione al servizio del comparto aeronautico - spiega Adr in una nota - Open, grazie alla sua posizione strategica all'interno dell'hub, potrà diventare un punto di riferimento anche per imprese che necessitano di servizi di business meeting e di spazi di networking e rappresentanza e nell’ambito dello scalo romano. Con una superficie complessiva di 16.000 metri quadrati Open mette a disposizione spazi modulari, sia ad uso esclusivo sia condiviso, oltre ad aree dedicate a incontri di business, conferenze, eventi e workshop, affiancate da ambienti progettati per favorire collaborazione, relazione e networking”.

“Con Open compiamo un ulteriore passo nel percorso di sviluppo del nostro aeroporto, realizzando un’infrastruttura innovativa e sostenibile che rafforza l’offerta direzionale e la capacità di Fiumicino di essere un hub integrato al servizio dell’intero distretto industriale aeroportuale, degli operatori, delle compagnie aeree e di tutte le imprese - spiega l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone -. Open rappresenta quindi un nuovo capitolo della nostra strategia di crescita verso l’aeroporto del futuro, che punta a traguardare i 100 milioni di passeggeri entro il 2046”.