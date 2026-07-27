Ad agosto musei italiani aperti anche la sera, i siti interessati e le nuove fasce orarie

Nel mese di agosto ci sarà più tempo per godere delle principali attrazioni del territorio italiano. Su iniziativa del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo da sabato 1 fino alla fine del mese i grandi monumenti e musei italiani resteranno aperti fino a quattro ore in più rispetto all’orario consueto.

Oltre a migliorare la gestione dei flussi nei siti più battuti, l’iniziativa vuole agevolare i visitatori favorendo l’accesso nelle fasce orarie meno calde e nei momenti della giornata più compatibili con gli orari lavorativi.

I siti interessati a Roma e Milano

A Roma l’iniziativa interesserà i monumenti statali e a Milano i monumenti civici. Estenderanno l’orario di apertura, perciò, il Colosseo, il Pantheon e il Castello Sforzesco.

Le aperture saranno così organizzate: il Colosseo resterà aperto nei giorni di venerdì e sabato dalle 19:45 alle 23:30; il Pantheon dalle 19:00 alle 23:00, a eccezione del giovedì; il Castello Sforzesco, dalle 17:30 alle 19:30.

“Questa sperimentazione, frutto del confronto con le guide turistiche e gli operatori del settore, va incontro alle esigenze di viaggiatori e cittadini - spiega in una nota il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi -. In particolare rafforza il legame tra Ministero del turismo e Ministero della cultura, che dal 2026 come ci dice Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), è diventata la prima motivazione di viaggio per i turisti, balzando dal settimo al primo posto in soli dieci anni. Per questo al turismo culturale dedichiamo la massima attenzione, per approfondire il potenziale di crescita di un settore che già contribuisce all’economia nazionale con una spesa di 58 miliardi di euro”.

Per il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “rendere ancora più accessibili questi luoghi promuove la conoscenza e rafforza la consapevolezza del valore che essi rivestono. La collaborazione tra il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo esprime la capacità delle istituzioni di operare insieme, ponendo competenze e risorse al servizio dei cittadini”.