Lisbona, nuovo aeroporto dal 2035 e ampliamento dell’attuale scalo

Entrerà in funzione nel 2035 il nuovo aeroporto di Lisbona, lo ha annunciato il ministro portoghese delle Infrastrutture, Miguel Pinto Luz. Il nuovo scalo, che si chiamerà Luís de Camões, affiancherà il vecchio Humberto Delgado e avrà un costo stimato compreso tra gli 8 e i 9 miliardi di euro. Sorgerà sui terreni dell'attuale poligono di tiro di Alcochete, sulla sponda meridionale del fiume Tago, e sarà gestito sempre da Ana.

In una fase iniziale l'aeroporto avrà due piste, un terminal da 500mila metri quadrati, 64 porte d'imbarco e 72 ponti aerei. All’apertura avrà una capacità di 56 milioni di passeggeri l'anno, che dovrebbe arrivare in un decennio a 85 milioni. La nuova infrastruttura sarà collegata in circa 20 minuti di treno al centro di Lisbona con una linea ad alta velocità, insieme all’apertura di un terzo ponte sul Tago, del costo di 3,5 miliardi di euro.

Il ministro portoghese ha inoltre annunciato insieme ad Ana, ulteriori 8 miliardi di investimenti per l’ampliamento dei 2 terminal dell’attuale aeroporto di Lisbona, per un nuovo centro di controllo del traffico aereo a Porto nonché per il potenziamento degli scali di Faro, Madeira e delle Azzorre.