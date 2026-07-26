Qantas, volo senza scalo da Tolosa a Melbourne: 19 ore con l’A350-1000ulr

Qantas ha sperimentato un volo senza scalo a lunghissimo raggio. Con un A350-1000ulr la compagnia ha volato senza scali da Tolosa, in Francia, a Melbourne, in Australia, per un totale di 19 ore.

Come riporta ilsole24ore.com, il modello è stato progettato per volare fino a 22 ore senza scalo e sarà utilizzato per la rotta di Qantas da Sydney a Londra. In un comunicato, Qantas ha dichiarato che quattro piloti collaudatori Airbus e cinque ingegneri di volo hanno partecipato al test del modello.

Il volo di ritorno durerà 23 ore, nel corso del quale l’equipaggio testerà diversi sistemi, compresa l’aria condizionata.

Si tratta del primo decollo per l’A350-1000ulr, dopo il volo di 3 ore e 43 minuti dello scorso 2 giugno.

Il nuovo collegamento tra Londra e Sydney sarà operativo da ottobre 2027 e sarà il volo commerciale più lungo al mondo. I biglietti saranno disponibili a partire da febbraio 2027