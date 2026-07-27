Mandarin Oriental nomina i manager per gli opening di Roma e Cortina

Due nuove nomine in casa Mandarin Oriental. Il gruppo ha, infatti, reso noti i nomi dei general manager che cureranno le aperture dei nuovi Mandarin Oriental Cristallo, Cortina e Mandarin Oriental, Roma previste nel 2027.

Alla guida del Mandarin Oriental Cristallo di Cortina sarà Nicola Abate, che si occuperà del lancio del primo resort alpino del gruppo. È entrato nel Gruppo nel 2020 come Resort Manager di Mandarin Oriental, Lago di Como, assumendo la supervisione dell’intera operatività del resort. Prima di spostarsi a Cortina, ha ricoperto il ruolo di Hotel Manager presso Mandarin Oriental, Milan. Prima di entrare in Mandarin Oriental, ha ricoperto ruoli senior presso Baglioni Hotels & Resorts, tra cui Baglioni Resort Cala del Porto, Baglioni Hotel Carlton a Milano e a L’Andana – Tenuta La Badiola Resort & SPA, e presso L’Albereta Relais & Châteaux, Espace Chenot Health Wellness Spa.

L’opening dell’attesissimo sbarco a Roma del brand è invece affidato a Mirko Cattini, che porta con sé oltre 25 anni di esperienza internazionale nella leadership dell’ospitalità di lusso maturata tra Europa e Asia. Ha ricoperto ruoli senior presso alcuni dei più prestigiosi gruppi alberghieri internazionali, tra cui Shangri-La Group, The Dorchester Collection, Corinthia Hotels, Taj Hotels e Savoy Group, oggi Maybourne, in città come Roma, Londra, Singapore, Bangkok, Cebu e Mumbai.

Più recentemente, Mirko ha ricoperto il ruolo di general manager di Hotel Eden Rome.