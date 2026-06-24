C‘è tanta Italia anche quest’anno negli Aci Europe Best Airport Awards. L’annuale appuntamento, giunto alla 36esima edizione, premia le best practise sia a livello generale in base alle capienze aeroportuali sia per categorie quali la digitalizzazione, l’innovazione in ottica ‘ecologica’ o la valorizzazione delle risorse umane.

Per quanto concerne la Penisola spiccano in particolare le due vittorie assolute di Roma Fiumicino, come scalo con una capacità oltre i 40 milioni di passeggeri, sia dell’aeroporto di Venezia nella categoria 10-25 milioni di passeggeri. Un riconoscimento, quest’ultimo, che premia il ruolo del Marco Polo nella gestione dei flussi internazionali per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. I giudici hanno osservato che l'aeroporto non solo ha offerto un servizio e un'esperienza di altissimo livello per i Giochi, ma li ha utilizzati per integrare molte nuove pratiche nelle sue operazioni quotidiane e future, creando un'eredità a lungo termine di alte prestazioni e design inclusivo.

“La premiazione, nel ravvivare l’orgoglio per aver contribuito fattivamente al successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026, è stata per noi l’occasione di presentare il Marco Polo nella sua unicità e nella sua conseguente missione di aeroporto di riferimento per le migliori pratiche operative, di inclusione e di attenzione all’ambiente - è il commento dell’a.d. di Save Monica Scarpa -. La sfida dei Giochi ci ha lasciato un metodo aggiuntivo di lavoro, che oggi è parte integrante del nostro modo quotidiano di operare”.

Conferma Leonardo da Vinci

È invece una conferma quella del ‘Leonardo da Vinci’ che ha ricevuto per l’ottava volta dal 2018 e la quinta consecutiva l’Aci Europe Best Airport Award 2026 nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. “Questo ulteriore, grande risultato appartiene alle nostre persone e a tutta la comunità aeroportuale, ma guarda soprattutto alla prossima fase di sviluppo del ‘Leonardo da Vinci’, che rappresenta un progetto di primario interesse nazionale – sottolinea l’a.d. di Aeroporti di Roma Marco Troncone -. Le previsioni di crescita del traffico e la centralità globale di Roma richiedono, infatti, infrastrutture adeguate, investimenti mirati e una visione di lungo periodo”.

Completano poi il successo italiano le menzioni d’onore dell’aeroporto di Milano Bergamo nella categoria Hr Excellence Award, che premia la gestione del personale dello scalo, e il ‘Sandro Pertini’ di Torino nella categoria tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri.