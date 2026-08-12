Tripadvisor e Airbnb si alleano per vendere esperienze

Tripadvisor Group e Airbnb hanno stretto una partnership per portare una selezione di esperienze di Tripadvisor sulla piattaforma Airbnb. Tour, attività e attrazioni saranno disponibili per la prenotazione su Airbnb entro la fine dell’anno, fanno sapere i colossi.

“Le esperienze sono il cuore di un ottimo viaggio”, ha dichiarato Kristin Dorsett, gm of experiences di Tripadvisor Group. “Aiutare i viaggiatori a scoprire e prenotare le migliori cose da fare al mondo è il nostro obiettivo e siamo orgogliosi di collaborare con Airbnb per portare le migliori cose da fare al mondo a un numero maggiore di viaggiatori”.

Tripadvisor Group offre un catalogo con oltre 425.000 esperienze in tutto il mondo, ma non ha specificato ancora quante di queste e in che modalità saranno vendute tramite Airbnb.