Caro voli Sicilia, un esposto arriva all’Antitrust

Il Centre for international development di Palermo, associazione di tutela dei cittadini e consumatori, ha chiesto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare i meccanismi di formazione dei prezzi dei voli da e per la Sicilia nei periodi di maggiore domanda, il livello di concorrenza sulle rotte siciliane e il funzionamento dei sistemi automatici utilizzati dalle compagnie. Questo il sunto dell’esposto presentato all’Antitrust, come riporta Il Sole 24 Ore.

L’obiettivo è chiarire come si determinano le tariffe aree e “non sostenere a priori l’esistenza di intese o comportamenti anticoncorrenziali da parte delle compagnie”.

Per fare questo l’Antitrust dovrà acquisire i dati delle compagnie aeree e capire quali informazioni vengono messe a disposizione dei consumatori.

Molte sono le variabili che concorrono a determinare il prezzo delle tariffe aeree, ma i cittadini non sono in possesso del contesto completo. Sostiene infatti l’associazione che soltanto l’accesso ai dati completi può consentire di capire cosa accada realmente nei periodi nei quali la domanda aumenta.

Sotto esame anche i sistemi automatizzati che i vettori utilizzano per gestire le tariffe, al fine di verificare se abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza del mercato o la trasparenza delle offerte, nonché quella del prezzo finale, con tutti i servizi e tasse accessorie, prima che sia effettuato l’acquisto.