Video promozionali e social network: quanto sono importanti per la scelta della destinazione?

I social sono fondamentali e molto importanti anche nel nostro settore, perché la gente viene influenzata dalle mode del momento e dalla bellezza delle immagini delle destinazioni.

Questo a volte cozza con la realtà, portando le persone a scegliere posti che non sono come nei video. Se dovessi dare una percentuale di influenza, direi 70%.

Ed è lì che l’agenzia entra in gioco: nel dare la visione corretta, che rispecchi le reali esigenze del cliente, mettendo sul campo l’esperienza e indirizzandolo verso il tipo di viaggio giusto per lui.

Detto questo, non sono solo i social a influenzare le scelte: il passaparola e le amicizie restano ancora oggi molto importanti.

Tropico del Capricorno - Frigerio

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