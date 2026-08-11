Vuole cancellare in fretta i risultati di esercizio del 2025. Joseg Gostner, ceo di Sky Alps, dal prossimo 10 dicembre metterà in pista un altro collegamento internazionale per dare forza al suo progetto. Questa volta Bolzano sarà collegata con il Charles de Gaulle di Parigi.

Si tratta di una tratta bisettimanale operata con aerei Dhc da 78 passeggeri. Gostner, azionista di riferimento anche dell'aeroporto dell'Alto Adige, vuole dimenticare in fretta un esercizio '25 segnato da perdite importanti malgrado 108mila pax trasportati e un giro d'affari di 62,8 milioni di euro.

Purtroppo il rosso di bilancio è arrivato infatti a 20 milioni di euro causati dal noleggio di aerei dopo l'intervento dell'Enac (intervento dell'inverno scorso con fermo di alcuni velivoli).

“Quanto all’intoppo sulla manutenzione l’abbiamo gestito in stretta collaborazione con Enac e si è concluso positivamente. Sono state implementate tutte le misure richieste e l’operatività è stata pienamente ripristinata”, ha dichiarato.

Una situazione che non pare preoccupare Gostner che, in un paio di occasioni, ha già prospettato il ritorno all'utile nel corso di questo esercizio.

Da attendere quindi i risultati della seconda parte dell'anno che potrebbero riportare Sky Alps in terreno positivo. Mestiere dunque sempre più complicato quello del vettore regionale. Come insegna la storia dell'aviazione civile del nostro Paese, che annovera molti casi di aerolinee partite con grandi speranze e poi finite nel silenzio. In questo caso, però, la struttura finanziaria dei soci di riferimento e le rotte del network lasciano ben sperare. (r.v.)