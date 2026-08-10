Il gruppo Fs arricchisce la sua flotta di 19 nuovi treni ad alta velocità dedicati al traffico internazionale, in particolare sulla tratta Parigi-Londra, dove Fs vuole contendere la rotta ad Eurostar.

L’investimento, pari a circa 2 miliardi di euro, comprende la costruzione dei convogli e le attività di manutenzione e supporto tecnico previste nel lungo periodo. Tutti i treni saranno fabbricati negli stabilimenti italiani di Hitachi Rail, multinazionale di matrice giapponese, con gli impianti di Pistoia e Napoli in prima fila.

I nuovi convogli consentiranno a Trenitalia France, controllata da Fs International, di rafforzare la propria presenza nei collegamenti Parigi-Lione, Parigi-Milano e Parigi-Marsiglia, migliorando la qualità del servizio, aumentando le frequenze e costituendo, inoltre, la flotta destinata al futuro collegamento ad alta velocità tra Parigi e Londra, il cui avvio è confermato nel 2029.

Il potenziamento della flotta rappresenta un tassello fondamentale della strategia di sviluppo internazionale di Trenitalia France e di Ferrovie dello Stato, nonché un passo importante verso il completamento della partnership strategica tra il gruppo Fs e il fondo Certares.

A supporto della crescita operativa procede inoltre secondo programma lo sviluppo del nuovo impianto di manutenzione di Maisons-Alfort Pompadour, alle porte di Parigi. La struttura garantirà la capacità manutentiva necessaria per sostenere l’espansione della flotta e l’avvio dei nuovi collegamenti internazionali.