Falkensteiner investe sull’Austria

Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) accelera in Austria con tre operazioni dedicate a benessere, montagna e open air.

A Bad Loipersdorf il gruppo gestirà, con Merkur Versicherung e Granit, il Thermenresort Loipersdorf, il Congress Loipersdorf e l’Hotel Das Sonnreich, acquisendo una quota nel complesso.

Il polo, primo resort termale austriaco con 478mila visitatori annui, comprende tre aree termali, hotel, centro congressi e servizi per la salute.

Nell’estate 2027 Das Sonnreich diventerà Falkensteiner Hotel Loipersdorf, 4 stelle superior per famiglie, con un’offerta wellness potenziata. A Hinterstoder entra inoltre nelle Falkensteiner Residences il Triforet Alpinresort, aperto il 9 luglio 2026 con 41 appartamenti e 20 chalet. Sul lago Wörthersee debutta infine il sesto camping del brand tra Austria e Croazia: rinnovato con 3 milioni di euro, include nuovi spazi comuni e il ristorante CAMPO°, aperto anche agli esterni.

Paola Trotta