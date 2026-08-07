Gli aeroporti europei bocciano l’EES. Come previsto, il traffico estivo sta mettendo sotto pressione i grandi scali del Vecchio Continente e il nuovo Entry/Exit System starebbe aggravando ulteriormente la situazione generando lunghe code ai controlli.

Secondo quanto si apprende da Politico.eu, diversi hub e vettori starebbero cercando di rimediare sospendendo temporaneamente il sistema nei momenti di maggiore affluenza per snellire la gestione dei flussi Extra Ue.

Chi ha sospeso l’EES

“Quando si formano code durante i mesi estivi di punta, il sistema viene disattivato per garantire un transito agevole nei nostri hub di Parigi e Amsterdam”, ha fatto sapere alla testata Air France-Klm.

Lunghe code ai controlli biometrici starebbero interessando anche altri grandi aeroporti europei, tra cui Francoforte, Bruxelles e Milano.

La sospensione dell’EES è stata concessa dalla Commissione europea fino al 6 settembre, ma esclusivamente in caso di circostanze “eccezionali”.