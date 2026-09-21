Mazzi a Bari, “siamo concentrati sul Mezzogiorno, perché il turismo è una miniera d’oro”

“Al Sud c'è un tasso di crescita superiore alla media nazionale e anche di molto superiore a quello delle regioni del Centro-Nord. Continueremo a investire nel Sud perché è una priorità del governo Meloni. Io, in particolare, lo dico anche un po’ orgogliosamente da uomo del Nord: lo ripeto ogni volta che incontro le comunità del Sud. La mia massima concentrazione è per il Mezzogiorno. Voglio raggiungere grandi risultati qui, perché credo che il Sud abbia nel turismo la sua miniera d’oro”, lo ha dichiarato a Bari il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a margine della cerimonia inaugurale dell’89esima edizione della Fiera del Levante, come riporta il sito del Sole 24 Ore.

Il ministro Mazzi ha poi proseguito con una nota sulle diverse regioni: “Ci sono risultati importanti in Puglia, ma stanno andando molto bene anche Calabria, Sicilia, Sardegna e Campania. Quest’ultima si accinge a ospitare l’America’s Cup. La mia attenzione sul turismo è massima proprio per il Sud e vedrete tante iniziative che realizzeremo nei prossimi mesi”.