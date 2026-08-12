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Aeroporto di Catania chiuso anche il 12 agosto, si aggiunge lo stop di Comiso

La società di gestione aeroportuale comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e considerata la situazione dei venti, è disposta la chiusura del settore B3 dell’aeroporto di Catania. Sono sospesi gli arrivi e le partenze fino alle ore 18 del 12 agosto. Contestualmente, le operazioni da e per l’Aeroporto di Comiso sono sospese fino alle 10 a causa della cenere vulcanica.

I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Sono stati annunciati aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

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