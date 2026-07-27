‘’La stagione estiva sta andando bene. Le stime di crescita tra il 4 e il 5% sembrano trovare conferma e siamo molto soddisfatti di questo. Siamo il primo Paese per tasso di prenotazioni online, siamo al primo posto in Europa’’. Lo ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ai microfoni di Rtl 102,5.

Mazzi ha poi commentato la notizia che ha visto l’Unesco inserire il sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo dell’Italia centrale tra i patrimoni da tutelare. “È un momento felice del rapporto tra noi e l’Unesco - ha sottlineato -. È la 62ma perla che aggiungiamo, due siti in più rispetto alla Cina. Questo risultato non è per niente scontato, è un dato molto significativo che sancisce come l’Italia sia la superpotenza culturale nel mondo”.