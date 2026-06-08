Ita entra nella joint venture Europa Giappone con Ana e Lufthansa Group

A partire da quest’autunno la joint venture strategica Europa Giappone tra Lufthansa Group e All Nippon Airways sarà ampliata con l’ingresso di Ita Airways. Al centro dell’accordo, firmato durante l‘Annual General Meeting della Iata a Rio de Janeiro, l’hub di Ita Airways all’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove la compagnia opera ogni giorno un volo diretto verso Tokyo Haneda. Entrambi gli aeroporti hanno ottenuto il massimo riconoscimento di ‘cinque stelle’ nel rating Skytrax.

“Questa partnership di lunga data con il Gruppo Lufthansa - commenta Juichi Hirasawa, presidente e ceo di All Nippon Airways - ha consentito di poter offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio integrata e di alta qualità tra il Giappone e l’Europa. Con l’ingresso di Ita Airways nella joint venture e l’accesso all’hub di Roma siamo lieti di poter offrire ai viaggiatori un servizio eccellente e collegamenti ancora più comodi verso l’Italia, l’Europa meridionale, il Mediterraneo e ulteriori destinazioni“.

A partire dall’autunno, infatti, il collegamento intercontinentale Roma-Tokyo potrà essere prenotato anche dai clienti di Ana, Lufthansa, Austrian Airlines e Swiss, consentendo combinazioni flessibili con i propri voli. Poiché la joint venture comprende anche i voli di feederaggio operati da Ita Airways verso Roma, i passeggeri da e per il Giappone potranno beneficiare di ulteriori opzioni di viaggio. In particolare, per i collegamenti tra il Giappone e le destinazioni dell’Europa meridionale, dell’area mediterranea e del Nord Africa, l’hub di Roma garantirà tempi di viaggio più brevi. Allo stesso tempo, Ana metterà a disposizione dei passeggeri di Ita Airways numerose opportunità di prosecuzione da Tokyo Haneda verso il proprio network domestico in Giappone.

Tutti i passeggeri potranno inoltre accedere alle lounge delle rispettive compagnie a Roma e a Tokyo e beneficeranno del reciproco riconoscimento dei biglietti e dei programmi fedeltà delle due compagnie.

“Questo accordo - conclude Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways - rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo internazionale di Ita Airways e rafforza ulteriormente la connettività della compagnia verso la regione Asia-Pacifico, un‘area di grande rilevanza strategica. Ringraziamo i nostri partner, Lufthansa Group e Ana per questa importante opportunità, che ci consentirà di offrire ai nostri clienti un maggior numero di opzioni di viaggio, connessioni più efficienti e un’esperienza sempre più integrata”.