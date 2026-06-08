Giappone, voli estivi Ana e Jal verso rincari da record

Le due principali compagnie aeree giapponesi, All Nippon Airways (Ana) e Japan Airlines (Jal), si preparano ad aumentare il costo dei biglietti internazionali emessi per luglio e agosto, con livelli che potrebbero superare i record storici. Lo anticipa l’agenzia Kyodo spiegando che, per i voli verso il Nord America e l’Europa, il sovrapprezzo attuale è fissato a 56.000 yen, circa 300 euro per tratta, e l’importo potrebbe salire fino a 60.000 yen, superando i precedenti massimi storici raggiunti nell’autunno 2022. Le due compagnie calcolano il sovrapprezzo sulla base della media del prezzo del cherosene.